モデルでタレントの森泉（43）が8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。夫の職業や、なれそめを語った。【写真】貴重！母・パメラさん＆妹・雪さんと“家族3ショット”の森泉2018年3月に結婚し、同6月に長女を出産した森だが、黒柳徹子から「ご主人とは結婚8年目ですって？」と切り出されると、「うれ〜8年ですか、早い！」と驚いた。森の夫はお寺の住職。出会いのきっかけは愛犬の死だったという