職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市西区の職業不詳・柏田幸大容疑者（25）です。 警察によりますと柏田容疑者は今年4月中旬ごろ、20代の知人男性に電話をかけて「大阪の一軒家に強盗に入る」「縛ったり、最悪殺さなあかん」などと持ちかけ、強盗の実行犯として働くよう勧誘した疑いが持たれています。 その際、SNSを使って標的となる住宅の画像などを送信していましたが、男性は誘いを断ったということです。 警察は