マウスコンピューターは8日、公式ECサイトで「夏先取りセール」を開始した。期間は6月24日午前10時59分まで。対象製品を特別価格で販売するほか、最大10万円の値引きを実施する。【写真】「夏先取りセール」お得PCとは…？「mouse」ブランドでは、AI機能を快適に活用できるCopilot+ PC対応ノートPC「mouse B5-A7A01SR-A」を32万9800円から29万9800円に値下げ。デスクトップPC「mouse SH-I5U01（ホワイト）」も19万9800円から17