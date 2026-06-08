週明け８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１０１５円４４銭（２・００％）安の４万９７６２円５４銭だった。前週末の米株安の流れを受け、２営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１６銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、２５６３円５２銭（３・８５％）安の６万４０２４円６０銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連銘柄