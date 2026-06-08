北朝鮮から中国遼寧省丹東に向かう貨物列車＝2025年12月（共同）【北京共同】昨年を上回るペースの中国と北朝鮮の今年の貿易総額について、中国税関総署の統計を共同通信が分析した結果、北朝鮮から中国に輸出される主力品のレアメタル（希少金属）、タングステンの割合が急増していることが8日分かった。世界的なタングステン価格の高騰で、輸出量の増加幅に比して大幅に中朝の貿易総額を底上げしている形だ。タングステンは