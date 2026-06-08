二酸化炭素を「出さない」「回収する」など自動車の「脱炭素」に向けた動きが加速しています。その最新技術がまさに「レース場」で競われていました。24時間「耐久レース」に臨んだのは市販車を改造したレーシングカー。実はこの過酷なレースが二酸化炭素削減に向けた“実験場”になっています。トヨタは二酸化炭素を「出さない」水素エンジン車で出場。低温に冷やすと電気抵抗がゼロになる“超電導”と言われる現象を世界で初めて