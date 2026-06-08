国立大学法人・信州大学が2026年6月3日に公式サイトを更新し、学生が逮捕されたと発表した。「被害に遭われた方とそのご家族、関係者の皆様には、深くお詫び申し上げます」と謝罪もしている。長野県に5つのキャンパスと附属学校園を展開する同学をめぐって、一体何があったのか。広報室が取材に応じた。「極めて遺憾であり、大変重く受け止めております」信州大学は学生が逮捕されたことが確認されたと公式サイトで発表し、「学生