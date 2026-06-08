元システムエンジニアで、コロナ禍をきっかけに2022年にがらりとしての活動をスタート。「午後二時の通り雨」が音楽バラエティ番組『EIGHT-JAM』の「2024年のマイベスト10曲」に選出されたことも話題だ。メジャー第1弾EP『螺旋の街』はメロディが際立ったポップでカラフル。メジャーからの作品であることへの意識が見て取れる。加えて、EPのタイトルにも表れている通り、都会で暮らし、SNSが手放せない現代人が抱える承認欲求、孤