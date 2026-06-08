日本のジャズに新しい世代の波が訪れ、20代がシーンを席巻している。その筆頭が1999年生まれの松井秀太郎だ。姫カットや衣装を含めた風貌、印象的なステージングにも目を奪われるが、たった一音だけで強いインパクトを残すことができるトランペットこそ最大の個性。強い意志が宿ったその音色で、すでに多くのファンを魅了し、クラシックやポップスの世界まで横断している。そんな松井が、これまでと今をじっくり語ってくれた。※松