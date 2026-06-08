アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/08営業日時点＝ 上海重油 1.66％ 大連ポリエチレン 0.84％ 大連とうもろこし 0.3％ 上海異形鉄筋 0.06％ 上海銅 -1.58％ 上海ゴム -1.7％ ＊数値は前日比％