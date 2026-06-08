「HiTune Max6」 UGREENは、ハイブリットANC(アクティブノイズキャンセリング)機能を搭載したワイヤレスヘッドフォン「HiTune Max6」を発売した。LDACに対応したハイエンドモデルで、Amazonと楽天市場で9,990円で販売。8日の15時に編集部が確認したところ、タイムセールで40% OFFの5,994円で販売されていた。 外部のノイズを検出するマイクと、音を聞くマイクの両方を併用した「ハイブリット方式」のANCを搭載。物理