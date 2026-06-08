８日午後４時５０分、気象庁は津波注意報をすべて解除した。津波注意報が解除されたのは、茨城県、千葉九十九里・外房、千葉内房、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、愛知外海、三重南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島東部、種子島・屋久島地方、奄美・トカラ、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方。大津波・津波警報・注意報が出ている沿岸は全くなし。解除された沿岸でも、今後しばらく海面変動が