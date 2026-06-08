タレントの小池美由（３２）が第１子となる男児出産を発表した。８日に自身のインスタグラムを更新し、「６／３に男の子が生まれました」と報告。「はじめての出産は予定日ぴったりで朝から大雨の降る中移動してでも順調に進んでる！と思いきや緊急で帝王切開になったりと波乱で最高な１日でした」と明かした。「大樹さんやたくさんの人のおかげで無事に出産できたこと、新しい家族にやっと会えたことにとても感謝して日々を