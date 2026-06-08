話題の「梅の紅茶煮」梅ダージリンを作ってみた 梅のシーズン到来！「梅仕事、気になってるけどハードルが高そう…」と思っている方も多いのでは？そんな初めての梅仕事におすすめなのが「梅の紅茶煮」。完熟梅をお好きな茶葉で煮るだけという手軽さが魅力です。クックパッド編集部スタッフが早速挑戦してみました。 簡単！完熟梅で梅の紅茶煮／梅ダージリン 梅は水で洗い、ペーパーで水分を拭き取ります。梅のなり口（ヘタ）を