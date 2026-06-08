プロボクシングのＤＡＮＧＡＮジムは、東洋太平洋女子ミニマム級王者でＷＢＡ女子アトム級（ライトにミニマム級）５位の和田まどか（３１）＝ＤＡＮＧＡＮ＝が、７月３１日にニュージーランド・オークランドでＷＢＡ女子世界同級挑戦者決定戦に臨むことを発表した。当地のイベントファインダ・スタジアムで、ＷＢＡ女子ミニマム級３位のエマ・ネスビット（２１）＝ニュージーランド＝と対戦する。和田は自身のＳＮＳで「ＷＢＡ