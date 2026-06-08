台湾から揚げで“大須の食べ歩き文化”をけん引してきた李さんが、新たに挑むのは台湾で行列ができる人気ドーナツ。大須流にアレンジした新感覚スイーツに、「リトル台湾」への夢を込めています。 ■大須の立ち寄りグルメの代表 大須商店街の中に「本店」「万松寺通店」「新天地通店」の3店舗を展開している「李さんの台湾名物屋台」。 看板メニューの「元祖 台湾から揚げ」（750円）は