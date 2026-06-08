最新の全国映画動員ランキング（6月5日〜7日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が週末3日間で動員18万5000人、興行収入3億2200万円をあげ、3週連続で1位をキープした。累計成績は動員121万人、興収20億円を突破した。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル以下5位までの上位作品は前週と順位が変わらず、2位の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は週末