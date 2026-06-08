お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（64）が8日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の安田成美（59）との仲むつまじい夫婦2ショットを公開した。【写真】「ナルミさん、全然変わらない!!」木梨憲武＆安田成美の“ラブラブな”最新2ショット※2枚目木梨は「武豊、最年少＆最年長G1勝利記録！きのう安田成美記念でおめでとうー!!急なカンパイパーティーで集合!!」と、前日のレースで最年少＆最年長G1勝利記録を打ち立てた