日本そばチェーン「ゆで太郎」は、グルメマンガ「そばギャルとおじさん」とのコラボキャンペーンとして、2026年6月14日まで夏の無料クーポン券を各店舗で配布しています。8種類のトッピングが無料に！ゆで太郎で6月14日まで配布している「夏の無料クーポン券」は、光文社の漫画サイト「COMIC熱帯」で連載中のグルメ漫画「そばギャルとおじさん」の漫画を担当している稲葉そーへー氏とのコラボイラストを使用した特別仕様です。クー