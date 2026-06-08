食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年6月8日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。冷し中華の季節到来、お得な今こそ買い！まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。●ニチレイ レンジで冷たい冷し中華 1人前（300g）商談時使用売価810円から6.1割引の314