6月8日、福島ファイヤーボンズは、アキ・チェンバースと2026－27シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。なお、2027－28シーズンまでの2年契約（2年目は双方オプション）となる。 東京都出身で現在35歳のチェンバースは、191センチ90キロのスモールフォワード。カリフォルニア大学マーセド校から2013年にbjリーグの浜松・東三河フェニックス