6月8日、神戸ストークスは、福島ファイヤーボンズを退団する中野司と2026－27シーズンの新規選手契約を締結したことを発表した。 兵庫県出身で29歳の中野は、185センチ84キロのシューティングガード。報徳学園高校から関西学院大学へ進学し、2019年2月に特別指定選手としてレバンガ北海道へ加入した。その後は北海道で6シーズンにわたりプレーし、昨夏に福島へ移籍した。