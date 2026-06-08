6月上旬の台北には、2つの「熱」があった。ひとつは肌にまとわりつく亜熱帯特有の蒸し暑さ。もうひとつは、テクノロジーの未来を追い求める人々の熱量だ。 （関連：【画像】COMPUTEX 2026ではAI・半導体・ロボの融合が加速した（会場写真など）） その「熱」の中心にあったのは、毎年6月に開催されるアジア最大級のテクノロジー展示会「COMPUTEX TAIPEI 2026 (以下、COMPUTEX)」だ。 会場となった台北南港展