トレジャー・ファクトリーは８日の取引終了後、５月の月次売上概況（単体）を発表。既存店売上高は前年同月比１２．７％増となった。前年同月を上回るのは５７カ月連続となった。全店売上高は同２３．７％増だった。 ゴールデンウィーク期間を含めて５月は初夏の陽気が続き、衣類を中心に夏物の立ち上がりが好調だった。ブランド品や生活家電、ＡＶ機器なども堅調だった。前年と比較して休日が２日