山形県西川町の月山にきのう入山したとみられる６０代男性の行方が分からなくなっていることを受け、警察などがけさから捜索を行っていますが未だ発見には至っていないということです。 【写真を見る】未だ発見に至らず月山で60代男性が行方不明警察や山岳救助隊などで捜索続く（山形・西川町） 行方がわからなくなっているのは、県外在住の６０代の男性です。 警察によりますと、男性はきのう、登山のため西川町月山沢の月