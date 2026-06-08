文筆業を生業にするには文章のうまさありきだと思われがちだが、それだけでは通用しないのがプロの世界だ。実は、人気作家ほど筆力以外に強みを持っているという。直木賞作家が語る、文章力以上に求められる能力とは？※本稿は、作家の今村翔吾『作家で食っていく方法』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。プライドさえ捨てれば何歳からでも作家になれる私は、「書いている暇があれば読めばいい」と思うくらい