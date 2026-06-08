写真提供：東宝演劇部 本作は、イギリスの作家ダフネ・デュ・モーリアの名作小説を原作としたロマンティックミステリー。ミヒャエル・クンツェ（脚本・歌詞）とシルヴェスター・リーヴァイ（音楽・編曲）のゴールデンコンビが手掛けた傑作ミュージカルです。今回、キャストを一新し、7年ぶり4度目の上演が実現しました。2026年5月～6月の東京・シアタークリエ公演を皮切りに、