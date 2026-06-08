山形県米沢市ではきのうからクマの目撃が相次いでいます。きょうは高校近くで確認されていて、市と警察は、登校時間に周囲を巡回したほか関係者に情報を共有するなどして警戒を続けています。 【写真を見る】高校近くにクマ出没警察らが登校時間に周囲を巡回米沢市できのうから目撃相次ぐ関係者へ情報共有も（山形） 米沢市や警察によりますと、きょう午前８時すぎ、米沢市太田町でクマ１頭が目撃されました。 クマは体長