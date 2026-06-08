レアル・マドリードがウェストハムに所属するポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスに関心を寄せているようだ。7日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。2シーズン連続の無冠という屈辱を味わったレアル・マドリードは現地時間7日に会長選挙を実施し、フロレンティーノ・ペレス現会長が唯一の対抗馬となっていたエンリケ・リケルメ氏を破って再選を果たした。この結果、ペレス会長が公約として掲げていたジョゼ・モウリー