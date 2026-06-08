ユヴェントスがアトレティコ・マドリードに所属するノルウェー代表FWアレクサンダー・セルロートに関心を寄せているようだ。7日、スペイン紙『アス』やイタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンが今シーズン限りで退団するアトレティコ・マドリード。アルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスもバルセロナやパリ・サンジェルマン（PSG）、アーセナルらからの関心が囁か