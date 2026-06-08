ヴォルフスブルクが、デンマーク代表MFクリスティアン・エリクセンに関する声明を発表した。現在34歳のエリクセンはこれまでアヤックスやトッテナム・ホットスパー、インテルなどでプレー。デンマーク代表としても通算151試合出場を果たしているなか、2021年6月にコペンハーゲンで行われたEURO2020でのフィンランド代表戦中に心停止を起こし、ピッチ上で蘇生措置を受ける事態となった。この影響で植込み型除細動器（ICD）を