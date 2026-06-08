ジャストプランニング [東証Ｓ] が6月8日大引け後(17:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常利益は前年同期比3.4％増の1.5億円に伸び、2-7月期(上期)計画の3億円に対する進捗率は50.2％となり、5年平均の48.8％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の24.0％→23.3％に低下した。 株探ニュース