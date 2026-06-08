愛知県田原市は、8日午前9時30分に市内に発令していた避難情報を全て解除しました。 【警戒エリアを確認】＜解除＞【避難情報】愛知・田原市 ◆避難情報が解除されたエリア○田原市海岸全域愛知県外海沿岸 ◆現在地の最新避難情報を確認TBS NEWS DIGアプリでは位置情報に合わせた避難情報など最新の防災情報を無料で受け取れます。 ※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。※この避難情報は、自治体