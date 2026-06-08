大阪市立科学館（大阪・中之島）のミュージアムショップとカフェが6月4日からリニューアルされた。学芸員が作成した「金星の公転周期をデザイン」したTシャツや、「円周率をデザイン」したトートバッグなどの新グッズや、星空や宇宙をイメージしたカフェメニューなどが、早くも話題となっている。【画像多数】注目の科学館グルメ…天の川チーズカレー、星のハンバーグ、赤い星雲ストロベリードーナッツなど新しいミュージアム