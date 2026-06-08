教育部は今年、職業教育における肝心な要素の改革を深化させることを提案し、新しい専門の設置や過剰な専門の廃止、既存の専門の改善などを求めています。多くの専門学校はカリキュラム改革を通じて、学生の就職に役立つ実力を高めています。浙江省杭州市は今年、「杭州市技能類不足職業（職種）目録（2026版）」を発表し、ドローン操縦士などの新しい職種を組み入れました。地元の専門学校はドローンを専攻とする学生の植物保護や