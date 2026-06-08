7人組アーティストグループ・XGが、現地時間6日に英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催された、イギリス最大級の音楽フェスティバル『Capital’s Summertime Ball 2026』に初出演を果たした。【ライブ写真】Y2Kスタイルで現地オーディエンスを魅了したXG同フェスは、イギリスのラジオ局Capitalが主催し、毎年、多くの世界的ポップスターが集う大型音楽スタジアムフェスティバルで、約8万人の観客を動員する。昨年は、マ