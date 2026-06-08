■仲良しすぎる舞台裏を大公開7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（公開中）の、メイキング映像が解禁された。【動画】ドロップキックから“ウサ耳”も…仲良しすぎるメイキング映像原作は斉木優氏による同名少女コミック。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。皐