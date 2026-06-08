アイドルグループ・乃木坂46の金川紗耶（24）が、30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第6弾として、サウナショットが解禁された。【写真】金川紗耶、美ヒップあらわなバックショット今回公開されたのは、海外初のサウナを体験した際に撮影された貴重なカット。大粒の汗をかき、熱さに耐えながらもこちらを見つめている。ピンクのかわいらしい水着と、色気を感じさせる表情のギ