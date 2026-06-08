7人組グループ・Travis Japanのトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、現在ディズニープラスで配信されている。12日に配信予定のEpisode9では、再会を果たすこととなるTeam Aの宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、吉澤閑也（Shizu）、Team Bの七五三掛龍也（Shime）、松田元太（Genta）、松倉海斗（Machu）、そして、川島如恵留(Noel)の7人の様子を捉えている。配信に先駆け、【