シンガー・ソングライターのちゃんみな（27）が8日、公式サイトを更新。甲状腺機能低下症に伴うのどの不調を報告し、一定期間の療養に入るため、13日開催のMUSIC AWARDS JAPAN 2026は出演を見合わせることを伝えた。同サイトで「平素より、ちゃんみなを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調