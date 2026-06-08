3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈の酒井一圭さん（50）が8日、メンバーの白川裕二郎さん（49）がグループから卒業することを受け、公式ファンクラブにてコメントを発表しました。■酒井一圭さんのコメント（原文）夢は紅白！親孝行！このスローガンを胸に 2007年からオリジナルメンバーとして頑張ってきた白川裕二郎さんが 2027年の3月いっぱいで卒業します。お父さんを早くに亡くし、お母さん、そしてお姉さんと共に生きて