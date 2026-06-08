新日本プロレスは8日、都内で「BESTOFTHESUPERJr.33」の一夜明け会見を行った。初優勝したYOHは「私のスタイルが確立できて、優勝が新日本プロレスの歴史に名が残せてうれしい」と喜びを表現。白いシャツにピンクの上着で登場したことには「これが正装ですね」とあっさりとしたものだ。今回のBESTOFSUPERJr.については「前日会見でも言った通りやってやってやりまくる。結果、やりまくった」と有言実行を果たし