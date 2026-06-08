プロ野球・オリックスは8日、夏の恒例イベント「Bs夏の陣2026」で着用する特別ユニホームのデザインを発表しました。今回のコンセプトは「THE NAVY, THE ORIGIN」。テーマカラーには「深紺（ディープネイビー）」が採用され、全身を染めあげています。さらに細部にはホワイトのラインなどが施され、洗練された重厚感のあるデザインとなっています。着用した曽谷龍平投手は「バファローズを象徴するネイビーのユニホームなので、自