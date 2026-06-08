8日の交流戦の阪神―楽天戦は午後3時30分に中止が発表された。2日連続で同じカードが中止になったのは、14年のヤクルト―ロッテ戦（神宮）、DeNA―日本ハム戦（横浜）以来12年ぶりの珍事となる。スライド先発を予定していた阪神・才木は2日連続で登板が流れた。起用法に注目が集まったが、異例とも言える2日連続のスライド登板でソフトバンク打線に挑むことになった。また同じく先発予定だった楽天の藤井聖は、2日連続で登板