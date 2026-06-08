ナフサ供給不安の影響で、塗装や防水工事を扱う企業の倒産が高い水準で推移しています。2026年1月から5月までの「塗装や防水工事」を扱う企業の倒産件数は80件となりました。このうち小規模企業の倒産が約9割を占め、2026年は年間で過去最多を更新する可能性があるということです。調査した帝国データバンクによりますと、塗装と防水工事は建築作業の工程で終盤に行われるため、工期の遅れのしわ寄せなどの影響を受けやすいことが