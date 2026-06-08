新日本プロレスの「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアＢＯＳＪ」覇者・ＹＯＨ（３７）が８日、一夜明け会見で心境を明かした。ＹＯＨは７日大田区大会で行われたＢＯＳＪ決勝で藤田晃生を撃破し初優勝。デビュー１３年半にして悲願のシングル初タイトルを手に入れた。この日の一夜明け会見では、ＢＯＳＪ開幕前日会見と同じく石田純一風の服装で登場。「これが僕の正装です」と説明しつつ「一つスッキリしたというか。私の