３人組ムード歌謡グループ「純烈」のリードボーカル・白川裕二郎（４９）が、来年３月３１日をもってグループを卒業することが８日、分かった。この日、グループのファンクラブや公式サイトで発表された。サイトでは、白川のコメントを掲載。白川は「結成は今から約２０年前。俳優をやっていた自分が、リーダー酒井から紅白でたら親孝行できるんじゃない？から僕の純烈人生は始まりました。人生って何が起こるか分からない