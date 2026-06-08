【モデルプレス＝2026/06/08】7人組HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）が、現地時間6月6日にウェンブリー・スタジアム（ロンドン）で開催されたイギリス最大の音楽フェスティバル「Capital’s Summertime Ball 2026」に初出演を果たした。【写真】XG、奇抜衣装の全身ショット◆XG、イギリス最大の音楽フェス「Capital’s Summertime Ball」出演「Capital’s Summertime Ball」は、イギリスの人気ラジオ局「Capital」が主催