【モデルプレス＝2026/06/08】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、先行カット第6弾が公開された。【写真】24歳乃木坂メンバー、ショートパンツでスラリとした美脚披露◆金川紗耶、サウナカット公開先行カット第6弾として、初めて海外で体験したサウナで撮影された、とろんとした表情が魅力的なカットを公開。大粒の汗をかき、熱さに耐えながらもこちらを