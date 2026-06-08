【モデルプレス＝2026/06/08】女優・モデルの三吉彩花が6月7日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つデニムコーディネート姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳美人女優、ブラトップ姿に「カッコいい」と絶賛相次ぐ◆三吉彩花、美ウエストチラリのコーデ披露アメリカのブランド「カルバン・クライン」の原宿店（東京都渋谷区）で行われた「Jung Kook for Calvin Klein」の開催イベントに登場した三吉は「Calvin